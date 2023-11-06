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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توغل قواته في عمق غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن القوات البرية عملت على عمق أكبر في غزة في الساعات القليلة الماضية.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، إن “الجيش الإسرائيلي يعمق توغله في مدينة غزة”، حيث يعتقد أن المعقل الرئيسي لحركة حماس موجود.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن “الجيش الإسرائيلي قتل العديد من قادة حماس الميدانيين خلال الغارات الجوية والعمليات الليلية، الأمر الذي يضر بشكل كبير بقدرة حماس على تنفيذ هجمات مضادة”.

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وفيما يتعلق بشبكة أنفاق حماس، قال هاجاري، إن سلاح المهندسين يقوم بهدم كل نفق يصادفه باستخدام “أجهزة مختلفة ومتنوعة”.

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