تامر أمين يعلق على موقف بيومي فؤاد من محمد سلام | فيديو

علق الاعلامي تامر أمين على موقف بيومي فؤاد من محمد سلام في مهرجان الرياض ، قائلا :" ليه كده يابيومي ! .. ايه اللي دفعك أنك تتصدر المشهد وتعمل كده ".

وأضاف الاعلامي تامر أمين ، خلال برنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أنه من وجهة نظره أن لم يكن يجب أن يتحدث بيومي فؤاد عن ما حدث ، مردفا :" مش أنت سافرت وعندك منطق أنك بتعمل دورك في حد كلمك ؟" .

وتابع : أن قبل موقفك قولت كل واحد حر .. وانت قررت تقتحتم المشهد بشكل غريب وعتابي ليه عتاب المحبين ".

وفي أول رد فعل من محمد سلام، قام بإلغاء متابعة بيومي فؤاد عبر حسابه على تطبيق انستجرام، بينما ظل محتفظا بصورتهما قبل 3 سنوات، مع غلق خاصية التعليقات على الصورة.