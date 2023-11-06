ورط بلاده.. سمير فرج: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بامتلاك النووي غير مسئولة

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي أن الحرب النووية لن تحدث في المستقبل القريب لأن هناك نادي نووي يتكون من ٩ دول وهى امريكا انجلترا وفرنسا والصين وروسيا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

أضاف فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن النووي الذي تملكه روسيا يستطيع تدمير العالم والذي تملكه أمريكا يدمر العالم ولكن ما يتحدث عنه هو القنبلة التكتيكية.

أكد أن الدول التسع أتفقوا على عدم استخدام النووي وأن استخدام النووي التكتيكي يكون في ضوء الهجوم على أرض أحد الدول التسع.

وقال فرج أن تصريحات وزير الثرات الاسرائيلي تدل على أنه شخص غير مسؤول ورط بلاده التي لم تكن تعترف بامتلاك النووي وكشف عن وجود أسلحة نووية داخل إسرائيل.

وأوضح أن في ظل هذه الظروف التي تمر بها إسرائيل من الصعب عزل هذا الوزير لكن يصعب استخدام النووي في ظل هذه الظروف.

وأضاف أن حاملات الطائرات الأمريكية والغواصة النووية هي لردع إيران وحزب الله وإسرائيل هي من تتولى القتال في غزة والضفة الغربية.