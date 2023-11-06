العراق.. استهدافات تطول القواعد العسكرية الأمريكية يوميا

أكدت هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، أن هناك استهدافات تطول القواعد العسكرية الأمريكية في العراق يوميا، حتى بالتزامن مع وجود وزير الخارجية الأمريكي أمس بالعراق.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن الخارجية الأمريكية سلطت الضوء على الرسائل الموجهة من إيران للفصائل العراقية، حيث نوه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمس، بأنه يسعى لتهدئة الأوضاع في غزة، حتى لا تتدخل أطراف عدة في الأزمة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الفصائل العراقية على مدى الأسابيع الماضية استهدفت الكثير من الأماكن العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة بالصواريخ والطائرات المسيرة.