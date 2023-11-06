محمود الهباش: فلسطين كلها تبكي حزنا على إبادة شعبنا

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين على بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني حزنا على الأوضاع في غزة، قائلا: فلسطين كلها تبكي كبارها وصغارها بكاء الحزين ليس بكاء العاجز لأن شعبا يتعرض لحرب إبادة قذرة.

وأضاف الهباش في مكالمة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناه etc أن البكاء وحده لن يصد هذا الاعتداء الهمجي ولكن يجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الكيان وكيف نصد الاعتداء ونستخدم كل مايقع تحت أيدينا من إمكانات وندير معركتنا مع الاحتلال باحترافية في ميادين أخرى مثل السياسة والإعلام والتفاوض.

وأوضح أن مؤامرة التهجير القسري لغزة والضفة الغربية يجب أن نتصدى لها وسنتصدى لها.

وأشاد بصمود الفلسطينين والموقف العربي الرافض لهذا المخطط والذي اثر في تغيير الموقف الأمريكي واضطر أن يعلن أن مخطط التهجير غير مقبول وهذا نتيجة بثباتنا وثبات الدول العربية.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تركز كل جهدها في خضم هذه العدوانية على أولويات أربعة: الأولوية الأولى وقف العدوان دون قيد أو شرط وبدون تأخير.

الأولوية الثانية توفير كل الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى ووقود ونحن نعمل عليها.

الأولوية الثالثة هي إفشال مخطط التهجير ونعم أفشلناه

الأولوية الرابعة الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس إنهاء الاحتلال وإقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وبدون ذلك سنظل ندور في حلقة صراع دائمة.