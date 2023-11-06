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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرصد مكافأة ضخمة للفوز على بيراميدز

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

علق أحمد حسام ميدو، على رسالة جمهور الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم قبل مواجهة بيراميدز.

 قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالة جمهور الزمالك اليوم في مران الفريق توقيتها مهم من أجل أن يعي الجميع أهمية الانتماء للنادي 

 وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك رصد مكافأة هي الأكبر بالنسبة للفوز في أي مباراة كتحفيز للاعبين من أجل تخطي عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر"

واختتم: "قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن عرض ثلاثي الفريق أحمد فتوح والزناري ومحمد صبحي للبيع ، الناس هتفتكرها لسنوات طويلة لو تخطى الزمالك بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر"

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