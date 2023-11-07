أحمد أبو مسلم: البنك الأهلي واجه سوء حظ مع بابافاسيليو

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب منتخب مصر السابق ومدرب البنك الأهلي السابق في جهاز القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، بأن الحظ لم يخدم فريق البنك الأهلي خلال فترة تولي بابافاسيليو تدريب الفريق.

وقال أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قدمنا أداء جيدًا في مباريات البنك الأهلي مع بابافاسيليو».

وأردف أبو مسلم أن بابافاسيليو قدم شكلًا مختلفًا لفريق البنك الأهلي في الدوري، مضيفًا: «واجهنا سوء حظ بسبب وجود عدد من المباريات الصعبة في بداية الدوري».

ووجه أحمد أبو مسلم الشكر إلى طارق مصطفى، المدير الفني الجديد للبنك الأهلي، على توجيه الشكر للجهاز الفني السابق للبنك الأهلي بقيادة بابافاسيليو بعد الفوز على المصري.

وفي سياق آخر، تحدث أبو مسلم عن أن منظومة وادي دجلة مع ماجد سامي من أنجح المنظومات الكروية في مصر، وبدليل أبرز اللاعبين الخارجين هم في الأساس من وادي دجلة، مثل محمد شريف ومحمد هلال وعمر مرموش، الذي يقدم مستويات رائعة في الدوري الألماني.

وحول رأيه في تصرف الزمالك مع ثلاثي الفريق المعاقب وعرضهم للبيع، قال أبو مسلم: «أنا سعيد بقوة اتخاذ القرار في نادي الزمالك في مسألة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، وأهم شيء في الفرق الكبيرة هو السيطرة على أوضة اللبس».

وأضاف أبو مسلم أن الأهلي والزمالك لا يقف على أي لاعب، والأفضل هو البناء على نظام سليم في الزمالك في الفترة الحالية.

ورأى أبو مسلم أن محمد حمدي أفضل للأهلي من أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر وهو مناسب للأهلي أكثر من فتوح، حسب قوله.