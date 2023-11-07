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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي .. تنبأ برحيله وتفاصيل وصيته الأخيرة

هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي

يوافق اليوم ، ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث دخل مجال الفن وهو في شبابه، واشتهر في كثير من الأدوار، التي قدمها في السينما والدراما، وأصبح خليفة والده الفنان أحمد زكي في التمثيل، ولكن توفي هيثم أحمد زكي عام 2019.

ونرصد في ذكرى وفاته ابرز معلومات عنه

ولد في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة.

- هيثم هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد.

عاش هيثم زكي عدة أزمات طوال حياته، بدأت بانفصال أبويه، وهو في سن 9 سنوات، وانتقل للعيش مع جدته، وتوفيت وهو في عمر 14 عام.

- انتقل هيثم أحمد زكي للعيش مع خاله، ولكن رحل خاله بعد عامين، وبعد ذلك انتقل للعيش مع والده أحمد زكي، وعاش معه لمدة 5 سنوات فقط، ورحل أحمد زكي وكان عمر هيثم 21 عاما، وبذلك عاش هيثم زكي حياته وحيدا، ثم توفي أيضا وكان وحيدا.

هيثم أحمد زكي:

كشف هيثم أحمد زكي، في أخر لقاء له مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث أكد أنه يعيش بمفرده في منزل والده أحمد زكي، وينتابه نفس شعور والده، وهو إحساس لم يعي له من قبل عندما كان صغيرا.

وقال «هيثم أحمد زكي» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، إن الإنسان عندما يعيش لوحده  ويعمل في هذه المهنة الأمر يكون صعب جدا، خاصة انه لا يجد أحد يشاركه في حياته، ولكن الله عز وجل عوضه بحب الناس في كل مكان ولم يشعر بالغربة ولكن يشعر بالوحدة مثل والده لانها شئ صعب على الإنسان.

التشابه الكبير بينهم
وأوضح «هيثم أحمد زكي» أن موت أسرته أثر عليه بشكل كبير، موضحا أن أشهر مقولة لوالده أحمد زكي قالها له هي : «ابحث عن ذاتك» لتكون شخصيته مستقلة ولا يكون نسخة من شخصيته، رغم التشابه الكبير بينهم سواء في الطبع اوالحياة اوالظروف، مرددا : «عارف اني هموت وحيد و مليش حد في الدنيا والبلد كلها أهلي».

وصية هيثم أحمد زكي :

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن الوصية الأخيرة التي أوصي بها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مؤكدة أنه كان يرفض إقامة حفل تأبين له عقب رحيله، وهو الأمر الذي دفعها لعدم حضور حفل تأبينه الذي أقيم في قصر السينما.

وقالت السباعي: "هيثم أحمد زكي قال لأحد أصدقائه المقربين إنه لا يحب إقامة حفل تأبين لرحيله وأن من الأفضل أن يكون هناك نوع من الصدقات الجارية على روحه والدعوات الدائمة التي لا تنقطع بالمغفرة والرحمة".

وأضافت: "لم أكن على علم بإقامة حفل التأبين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وحتى بعد معرفتي فإنني لم أحضر الحفل، لأننا كمسلمين هناك ثلاثة أيام عزاء ونجري له بعض الصدقات والدعاء، وهذا حق المتوفى على المقربين منه وليس إقامة حفل تأبين له".


وأضافت: "أنا على استعداد لأن نقيم بعض الأعمال التي تكون في صالحه يوم القيامة، منها الصدقة الجارية والدعاء".

 

وفاة هيثم أحمد زكي

توفي هيثم أحمد زكي 7 نوفمبر 2019، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وعُثر على جثته في منزله بالشيخ زايد، بعد تلقي بلاغا من خطيبته بأنه متغيب ولا يرد على الهاتف.

هيثم أحمد زكي وصية هيثم أحمد زكي

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