تورينو يفوز على ساسولو 2-0 في الدوري الإيطالي لكرة القدم

حقق تورينو فوزا ثمينا على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوليميكو دي تورينو، في ختام الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي تورينو كل من أنتونيو سانابريا في الدقيقة الخامسة ونيكولا فلاسيتش بالدقيقة 68، بينما أحرز اللاعب كريستيان ثورستفيدت هدف ساسولو في الدقيقة 18.

ورفع هذا الفوز رصيد تورينو إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق الأهداف عن فروسينوني صاحب المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق الأهداف عن جنوي صاحب المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ختام نفس الجولة، حقق فروسينوني الفوز على ضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف.

ورفع فروسينوني رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.