مفاجأة سارة للمعلمين.. تطور جديد في أسعار السجائر.. مصير فتوح بعد عرضه للبيع| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

الحكومة تنفي تعرض مصر لأزمة غذاء.. فيديو



كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة وجود أزمة غذاء حاليا في مصر



موعد الاختبارات| بشرى سارة لـ المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم.. فيديو



كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، آخر تطورات المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم

لن تتجاوز 31 جنيها.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأسعار الجديدة للسجائر.. فيديو



قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن السجائر المصري أسعارها لن تتجاوز 31 جنيها.

خلي بالك وأنت رايح شغلك الصبح.. تحذير من أحمد موسى على الهواء| فيديو



حذر الإعلامي أحمد موسى قائدي المركبات من السير على طريق الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا؛ حفاظا على حياتهم، وذلك بسبب الشبورة المائية التي تصل إلى حد انعدام الرؤية

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو



قال جورج سيدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 15%، موضحا أنه لا يوجد سببا لارتفاع الأسعار.

عاجل.. عودة 100 مواطن مصري من غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بعودة ١٠٠ مواطن مصري من قطاع غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إصابة 45 جنديا وموظفا بهجمات ضد قواتنا بالعراق وسوريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

مسؤول أممي:لم يعد يعمل في غزة سوى مخبز واحد من إجمالي 23



قالت أمينة القريعي مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إنّ البرنامج كان يقدم الدعم من خلال 23 مخبزا في غزة، ولكن اليوم لم يعد هناك إلا مخبزا يعمل ومن خلاله يتم تقديم الدعم، وهذا يشير إلى أن الوضع هناك في تدهور مستمر.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأشخاص في غزة يحتاجون إلى المساعدات للغاية، مطالبة بهدنة إنسانية لتقديم هذه المساعدات، لأن المواد الغذائية الأساسية المتاحة حاليا في غزة تكفي 5 أيام فقط.

الصحة: استقبال 17 مصابا من الجرحى الفلسطينيين.. وكل الحالات خطيرة



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تم استقبال 17 من الجرحى المصابين من فلسطين ، وتم الكشف الطبي عليهم وتسكينهم في المستشفيات، موضحا أن هناك استعدادات أكبر بكثير من قبل وزارة الصحة لاستقبال أعداد أكبر داخل مصر

مدير الكلية البحرية الأسبق: القوة الأمريكية لم تدخل المنطقة منذ 40 عاما



كشف اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تفاصيل إرسال أمريكا الغواصة (أوهايو) أكبر غواصة نووية لديها في الشرق الأوسط.

هشام الجخ: حضرت الانتفاضتين الأولى والثانية للشعب الفلسطيني.. والفن أمر خطير



قال الشاعر هشام الجخ، إنه من الجيل الذي حضر الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني، والانتفاضة الثانية عام 2000، موضحا أن الفن يحتاج لبعض الوقت من أجل الكتابة عن الأحداث على عكس الإعلام الذي يُطالب بالحديث الفعلي والوقتي في ذلك التوقيت.

هل يوافق الزمالك على رحيل أحمد فتوح للأهلي؟.. رد مهم من «متحدث النادي»



قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن قرار إيقاف ثلاثي الزمالك أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي، منفصل تماما عن أي شيء له علاقة بالتعاقدات، والهدف منه؛ إرساء مبادئ مع الفارس الأبيض، وفرض حالة من الالتزام بين اللاعبين، موضحا: "الزمالك لا ينظر لعقود أو أي شيء، والموضوع كله له علاقة بمبادئ".