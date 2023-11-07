أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني.. إضراب شامل في الأردن تنديدا بجرائم العدوان

شهد مخيم البقعة أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في الأردن إضرابا شاملا رفضاً لجرائم الاحتلال ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جانب من الإضراب

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الان الي أكثر من 10آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة وكذلك على قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي قائلة "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية وأرتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250.