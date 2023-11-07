كاتب صحفي: الحكومة تمارس مهامها بدقة في ظل أحداث عالمية تؤثر على الاقتصاد

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن مصر تعاني مثلما يعاني العالم، مشيرا إلى أن الأثار الاقتصادية الصعبة على العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وقال أحمد الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن الحكومة المصرية تمارس مهامها بدقة، في ظل احداث عالمية متسارعة، تؤثر بشكل كبير على كل اقتصاديات العالم.

داخل الدول

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الحروب في العام تساهد في رفع الأسعار، وتقيد من حركة التجارة الداخلية داخل الدول.