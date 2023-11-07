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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: الحكومة تمارس مهامها بدقة في ظل أحداث عالمية تؤثر على الاقتصاد

لكاتب الصحفي أحمد
لكاتب الصحفي أحمد الخطيب

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن مصر تعاني مثلما يعاني العالم، مشيرا إلى أن الأثار الاقتصادية الصعبة على العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

 

وقال أحمد الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن الحكومة المصرية تمارس مهامها بدقة، في ظل احداث عالمية متسارعة، تؤثر بشكل كبير على كل اقتصاديات العالم.

 

داخل الدول

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الحروب في العام تساهد في رفع الأسعار، وتقيد من حركة التجارة الداخلية داخل الدول.

أحمد الخطيب الآثار الاقتصادية مصر الحرب الروسية الأوكرانية قطاع غزة

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