السجن المشدد 10 سنوات لفني دش وسائق توك توك لاتجارهما في المخدرات بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ،فني دش و سائق توك توك ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما لاتجارهما في المواد المخدرة بمدينة أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .



تعود وقائع القضية رقم 3143 لسنة 2023 جنايات أن أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول عمرو حمودة علي معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام المتهم " هاني . أ . ي " 37 عاما ، فني دش ، والسابق اتهامه في 3 قضايا متنوعة ، بحيازته واحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها والتربح منها وبيعها لراغبي التعاطي وحيازته سلاح ناري وذخائر لدفاعه عن تجارته متخذا من مسكنه وملحقاته مكانا لإخفاء المواد المخدرة .



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول عمرو حمودة قوة من الشرطة استهدفت منزل المتهم وقبل وصول القوة إلى منزل المتهم قام ضابط الشرطة بالنزول من السيارة والترجل على قدميه ناحية منزل المتهم وشاهد المتهم واقفا أمام منزله ممسكا بيده كيس بلاستيك ويقف معه احد الأشخاص يأخذ من المتهم الكيس وقام ضابط الشرطة بإعطاء إشارة للقوة التي كانت ترافقه وتمكنوا من ضبط المتهم والشخص الآخر وتبين انه يدعى " هشام . م . ع " سائق توك توك وبتين انه سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة وبتفتيش الأول عثر بحوزته على 4 أحجار مختلفة الأحجام لمادة الهيروين المخدر و 10 قطع لجوهر الحشيش كما عثر بطيات ملابسه على 22 قطعة حشيش وميزان حساس وعثر بحوزة المتهم الثاني على 8 قطع لجوهر الحشيش.



وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .