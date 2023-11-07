عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: المقاومة تخوض حرب شوارع ضد قوات الاحتلال في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية، إنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف طيلة ليلة أمس في قطاع غزة، فقد استهدف المستشفيات، وبخاصة محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إضافة إلى عمليات قصف طالت عدة مناطق ومساجد وبيوت في رفح وغزة.

وأضاف أبو سعدة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولات التوغل البري التي تصل إلى أطراف مدينة غزة، من منطقة البحر وغيرها، والهدف من هذه العملية حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية والناطق العسكري الإسرائيلي هو السيطرة على منطقة شمال غزة، لأن لدى إسرائيل معلومات مفادها ان قيادات حركة حماس موجودون في غزة».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «القوات البرية الإسرائيلية تتقدم ببطء شديد بسبب تصدي المقاومة وفاعليتها، حيث تخوض حرب شوارع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيت إلى بيت في المناطق التي توغلت إسرائيل بريا فيها». 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي نهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة.. صور

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديها بالنووي

تحقيق فرنسي في علاقة روسيا بوضع علامة نجمة داود على مبان بباريس

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

ضم أصحاب المراكب الشراعية والقوارب غير الآلية إلى منظومة العمالة غير المنتظمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ