عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل الإسماعيلية" تنظم ندوة للتوعية بمخاطر مرض الزهايمر

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية  من خلال إدارة التنظيم والإدارة ندوة للتوعية عن امراض الزهايمر والشيخوخة والوقاية والعلاج، بقاعة المديرية ، بالتعاون مع جامعة قناة السويس.

 وذلك للتعريف بمرض الزهايمر وخطورته على وظائف التفكيروالمهارات السلوكية والاجتماعية وآداء العاملين فى مختلف الانشطة ، وتقديم إرشادات  طبية ونصائح  صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة .                

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى مختلف المنشىت حول مختلف الموضوعات الهامة التى تؤثر على صحة العاملين وإنتاجياتهم وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل فى هذا الشأن .

واوضح حسن رداد مدير المديرية ،أن المحاضرات التى تضمنتها الندوة قدمتها الدكتورة مروة عرابى مدير مستشفى جامعة قناة السويس ، والتى قامت بتعريف الزهايمر وهو تدهور  تدريجي فى الذاكرةوالقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية ، مستعرضة اهم عوامل الخطر التى تؤدى الى الاصابة بدلء الزهايمر ومن اهمها السن والتاريخ العائلى والجينات ، كما تطرقت للحديث حول مضاعفاته التى تؤثر على الوظائف الجسدية.

وأوضحت  أن الاستمرار فى الانشغال فى انشطة ذهنية واجتماعية يقلل من خطر الإصابة  بداء الزهايمر.

، وفى ختام الفعاليات جرى تقديم إرشادات طبية ونصائح  صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة والاستماع إلى آراء واستفسارات الحضور والمشاركين تحت إشراف أميرة ابراهيم مدير إدارة التنظيم والإدارة .

IMG-20231107-WA0089
IMG-20231107-WA0089
IMG-20231107-WA0092
IMG-20231107-WA0092

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

ترشيحاتنا

العراق.. قصف قـاعـدة عسكرية أمريكية بطائرتين مسيرتين

وزير الخارجية: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلتها في الدول الأخرى

قنبلة يدوية.. ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

حرب الإبادة على غزة تهدد شركات الصهاينة بالإفلاس.. وهروب ملايين الدولارات

سامح شكري: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديها بالنووي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ