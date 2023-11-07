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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عبر هذا الرابط.. مركز الشبكات يطلق نظاما جديدا لاستلام الرسائل العلمية إلكترونيًا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عن إطلاق نظام إلكتروني لاستلام الرسائل من خلال موقع مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الإلكتروني على الرابط التالي:
https://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/24

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وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن هذا النظام سيسهل على الباحثين تسليم الرسائل العلمية التي تم مناقشتها في مختلفالجامعات، ليتمكن موظفو المركز من إضافتها إلى الرسائل العلمية الموجودة في نظام شمس للرسائل العلمية.

وأكد الدكتور إسلام حجازي أن إطلاق هذا النظام يأتي في إطار استمرار جهود مركز الشبكات لدعم التحول الرقمي بجامعة عين شمس.

وأعلن مدير مركز الشبكات أنه سيتم التوقف عن استلام الرسائل يدوياً من الباحثين بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات اعتباراً من 1/1/2024.

 

مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس نظام الكتروني Jobs Education

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