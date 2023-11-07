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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المعلمين يتقدم بطلب تخصيص أراضي زراعية بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام المحافظة، في حضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. 


وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين نقابتي المعلمين والزراعيين من جانب، ومحافظة شمال سيناء من جانب أخر، بما يخدم الأعضاء وأسرهم. 


وأكد الزناتي، أنه تقدم بطلب نقابة المعلمين لمحافظ شمال سيناء ، للمطالبة بتخصيص قطع أرض زراعية للمعلمين، لزراعتها ، إسهاما من النقابة في تنمية وتعمير سيناء.


وأكد نقيب المعلمين أن النقابة تسعى جاهدة من أجل توفير خدمات إضافية للمعلمين بما يحقق للمعلم أكبر استفادة ممكنة، مؤكداً أن هناك تواصل مع كافة الجهات التنفيذية من أجل تحقيق أعلى مكسب ممكن لصالح المعلمين. 

 

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وأثنى الزناتي على دور محافظ شمال سيناء في تطوير المنظومة التعليمية والعمل على تحسين أوضاع المعلمين بالمحافظة ومتابعة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها. 

ورحب اللواء محمد عبدالفضيل شوشه، بطلب نقيب المعلمين، مؤكدا ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع السيناوي وفي القلب منه المعلمين والزراعيين، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة والمستقبلية ستشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة بمحافظة شمال سيناء. 

واستعرض المحافظ، خطة محافظة شمال سيناء، والجهود التي تبذلها للتنمية المستدامة، موضحا أن هناك مشروع للتجمعات العمرانية التنموية يتضمن 11 تجمعا بمحافظة شمال سيناء، و 6 في جنوب سيناء، ونستهدف دخول 3 مليون مواطن من الوادى والدلتا إلى سيناء، بحيث يحصل المواطن على منزل و5 أفدنة، والدولة وفرت لكل التجمعات الكهرباء اللازمة، ويتم عمل خط سير لكل 5 مواطنين على بئر من الأبار الجوفية .

وأضاف اللواء شوشه، أن كل تجمع به مدرسة ومسجد ومركز شباب ودار ضيافة و10 محلات ما بين ماركت ومخبز ومركز خدمات، وهو مايخدم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة .

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نقيب الزراعيين محافظ شمال سيناء اتحاد المعلمين العرب المنظومة التعليمية

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