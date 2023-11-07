وابل صواريخ قادم.. صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الجنوبية بغلاف غزة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار التي تحذر من وابل من الصواريخ قادمة إلى المستوطنات الجنوبية بالقرب من حدود غزة.



ووفقا لصحيفة "تايمز أو إسرائيل"، دوت صافرات الانذار في مستوطنات لميفتاهيم وتالمي إلياهو وعميوز وسدي نيتسان وزوهار وأوهاد.



وأشارت إلى أنه لا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وفي وقت سابق من اليوم. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان العدوان الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية وبالاخص قطاع غزة أسفر حتي الان عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد بعد مرور شهر عليه.



وفي بيان له، بعد مرور شهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على القطاع، أكد المكتب الإعلامي أن نحو 2%؜ من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.



وأشار أيضا الي إن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريح في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة.