عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع عاصف .. وزير الرياضة يناقش استعدادات منتخبي الكرة لتصفيات المونديال والأولمبياد

صدى البلد

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وذلك لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة واستعدادات المنتخب الأول الذي  يخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والمنتخب الأوليمبي المشارك في أوليمبياد باريس 2024.

 استمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لكافة التفاصيل الخاصة بخطة الاستعدادات التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم والمتطلبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية واستعدادات الأجهزة الفنية والإدارية وما يتعلق بالأمور التنظيمية في البطولات والمعسكرات القادمة وخاصة ما يتعلق باستعدادات المنتخب الوطني الأول لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة أمم افريقيا 2023 واستعدادات المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس 2024

 شدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة العمل على تحقيق من الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية التى تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالباً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على بذل الجهد لضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026 والظهور بالشكل الذى يليق بكرة القدم المصرية وكذلك تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم .

كما شدد وزير الشباب والرياضة على صورة تيسير كافة المتطلبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأوليمبي تهيئة لمشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية باريس 2024.  

وأكد  على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

وأضاف : "لدنيا مستهدفات نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مثل الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2024 و2025 ، كذلك الوصول لكأس العالم 2026 الظهور خلال المنافسات بالشكل الذى يرضى الجماهير المصرية وبما يليق بكرة القدم المصرية  ويكون لدينا شكل جيد جداً للمنتخب وليس مجرد مشاركة فقط، وكذلك الاستعداد الأمثل للمنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس".

وفي ختام اللقاء توجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بالشكر علي الزيارة والدعم من قبل وزير الشباب والرياضة، ومؤازرة ودعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة المنتخبات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

ترشيحاتنا

اليابان في صف أمريكا.. بلينكن يحشد دول السبع وراءه بشأن غزة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

4 مشاهد تؤكد حدوث انفلات معركة كبرى بالمنطقة..هل من عاقل يوقف الكارثة؟

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

أثناء حلف اليمين.. رسالة رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد

سي إن إن: العالم ينقلب على إسرائيل لحربها على غزة وقتلها الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزة لا تنام.. مقطع فيديو قصير يرصد كيف يعيش الفلسطينيون بالليل

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

فيديو

إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ