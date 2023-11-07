اجتماع عاصف .. وزير الرياضة يناقش استعدادات منتخبي الكرة لتصفيات المونديال والأولمبياد

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وذلك لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة واستعدادات المنتخب الأول الذي يخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والمنتخب الأوليمبي المشارك في أوليمبياد باريس 2024.

استمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لكافة التفاصيل الخاصة بخطة الاستعدادات التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم والمتطلبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية واستعدادات الأجهزة الفنية والإدارية وما يتعلق بالأمور التنظيمية في البطولات والمعسكرات القادمة وخاصة ما يتعلق باستعدادات المنتخب الوطني الأول لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة أمم افريقيا 2023 واستعدادات المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس 2024

شدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة العمل على تحقيق من الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية التى تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالباً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على بذل الجهد لضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026 والظهور بالشكل الذى يليق بكرة القدم المصرية وكذلك تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم .

كما شدد وزير الشباب والرياضة على صورة تيسير كافة المتطلبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأوليمبي تهيئة لمشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية باريس 2024.

وأكد على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

وأضاف : "لدنيا مستهدفات نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مثل الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2024 و2025 ، كذلك الوصول لكأس العالم 2026 الظهور خلال المنافسات بالشكل الذى يرضى الجماهير المصرية وبما يليق بكرة القدم المصرية ويكون لدينا شكل جيد جداً للمنتخب وليس مجرد مشاركة فقط، وكذلك الاستعداد الأمثل للمنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس".

وفي ختام اللقاء توجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بالشكر علي الزيارة والدعم من قبل وزير الشباب والرياضة، ومؤازرة ودعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة المنتخبات الوطنية