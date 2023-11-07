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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزير يوقع اتفاقيات في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات بين شركة NERIC ويمثلها الهندس أحمد المفتي، مدير المشروع، وشركة Hunan CRRC Intelligent Transport Technology  وشركة Zhuzhou CRRC Times Electric وشركة NORINCO International Cooperation.

وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC وشركة GANZ MOTOR KFT وشركة  Tahawy Rail DWC LLC وكيل Ganz ويمثلها الدكتور عمرو الطحاوي، المدير التنفيذي.

جاء ذلك علي هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، والذي يقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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