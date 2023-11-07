الوزير يوقع اتفاقيات في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات بين شركة NERIC ويمثلها الهندس أحمد المفتي، مدير المشروع، وشركة Hunan CRRC Intelligent Transport Technology وشركة Zhuzhou CRRC Times Electric وشركة NORINCO International Cooperation.

وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC وشركة GANZ MOTOR KFT وشركة Tahawy Rail DWC LLC وكيل Ganz ويمثلها الدكتور عمرو الطحاوي، المدير التنفيذي.

جاء ذلك علي هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.