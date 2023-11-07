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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على الأراضي الزراعية بمنشأة القناطر

إزالة تعديات
إزالة تعديات

وجهت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة جميع أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة جميع التعديات في المهد.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود الحملات التي شهدها مركز ومدينة منشاة القناطر، والتي أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة لقاعات افراح مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية، وذلك بقرى المنصورية وأبو غالب بمساحة كلية تصل إلى 4630م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية. 

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعد جديد نهائيا، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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