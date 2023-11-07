تخفيض 50% على التقاوي.. اطلاق مبادرة زراعة 120 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

أاطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادى الجديد، والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،و بحضور د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي وماجد بولس المسؤول التنفيذي للمبادرة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إن مبادرة ازرع بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الانجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة ،حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.

وأشار إلى أن نجاح المبادرة العام الماضي حيث استهدفت ( 8 ) محافظات و 100 ألف مزارع ساهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى

والجدير بالذكر أن مُبادرة ازرع التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي

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