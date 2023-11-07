مستشفى العريش العام يستقبل 64 حالة جراحية من أحداث غزة

استقبلت المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية بمحافظة شمال سيناء، عدد من الحالات الجراحية من المصابين الفلسطينيين في أحداث غزة منذ بداية وصول الجرحى هن طريق معبر رفح البرى للعلاج في المستشفيات المصرية والمعاهد الطبية بالقاهرة..حيث بلغ اجمالي الحرحي113 حالة.، موزعين على مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد

64 حالة جراحية:



بلغ عدد الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مستشفى العريش العامحتى الآن وصل إلى 64 حالة، مشيرا إلى أنه تم تزويد المستشفيات فى شمال سيناء بكوادر وأطقم طبية مدربة تابعة لوزارة الصحة للتعامل مع مثل هذه الأنواع من الإصابات.

وقالت المصادر الطبية ، أن معظم الحالات الجراحية من المصابين الفلسطينيين من النساء والأطفال، معظمها تعاني من كسور ومضاعفات، وحروق بعد تهدم البيوت على رؤوس قاطنيها بسبب قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وتم تحويل نحو 12حالة إلى بورسعيد والإسماعيلية ومعهد ناصر ومستشفى 57 بالقاهرة.لوجود تخصصات تسمح بعمليات العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.