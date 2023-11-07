ابنه هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة .. شاهد

نشرت زينب فياض ابنة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت زينب فياض بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية لوك كاجوال بالون الأسود ومن الناحية الجماليةتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتهاجريئة وكشف عن أنوثتها.





علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقممن والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها فيطفولتها.



وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديهاابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاقبعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.