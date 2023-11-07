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اقتصاد

المدير التنفيذي لشركة ليكسيل: برنامج GIVE يهدف معالجة نقص المهارات في قطاع السباكة والصرف الصحي بالتعليم الفني

محمد عطايا، المدير
محمد عطايا، المدير التنفيذي لشركة ليكسل

أعلن محمد عطايا، المدير التنفيذي لشركة ليكسل – أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا – لسوق شمال إفريقيا، عن إطلاق المبادرة الخاصة ببرنامج جيف” GIVE جروهي GROHE للتدريب المهني والتعليم لفنيي التركيبات الصحية".

 الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تمكين وتزويد المواهب الشابة الطموحة بالإرشادات اللازمة والمواد التدريبية الاحترافية التي تساعدهم على تعزيز مهاراتهم في مجال صناعة السباكة وتركيب الأدوات الصحية. وهذا البرنامج يُمثل خطوة مهمة في معالجة نقص الفنيين والمتخصصين في مجال السباكة في هذه الصناعة.

وخلال تصريح عطايا لـ "صدى البلد"، تم التعاونهم، حتى الأن، مع أكثر من 70 مدرسة تدريب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعرب عن سعادته بإطلاق برنامج "جيف GIVE"، الذي يُعَد البرنامج الأول من نوعه في مصر، بالتعاون مع مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة.
شدد على أن إطلاق برنامج "جيف GIVE" في مصر يمثل شهادة على التزامهم بدعم السوق المصرية وتعزيز الممارسات المستدامة. وتواجه مصر، كغيرها من الدول، تحدي النقص في هذا النوع من العمالة المهرة. ومن خلال إطلاقها لبرنامج جيف GIVE، تهدف العلامة التجارية جروهي GROHE إلى معالجة هذا التحدي والمساهمة في جهود الحكومة المصرية وسعيها لإنشاء 100 مدرسة مهنية بحلول عام 2030.

برنامج "جيف GIVE"، الذي تديره العلامة التجارية جروهي GROHE، يلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة في المهارات من خلال تقديم التدريب المهني والتوجيه للمواهب الشابة في مجال السباكة وتركيب الأدوات الصحية. وأشار عطايا إلى أن البرنامج يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد للطلاب، حيث يساهم في تعزيز نموهم وتطويرهم في صناعة السباكة وتركيب الأدوات الصحية.
كما أوضح أن برنامج "جيف GIVE" يقدم للشباب الطموح فرصة للتدريب المهني والإرشاد في مجال السباكة وتركيب الأدوات الصحية. وأكد عطايا إلى أن البرنامج حقق تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا، حيث وصل إلى أكثر من 3000 طالب في مصر والمغرب وباكستان ونيجيريا وغانا وأوروبا والمملكة العربية السعودية.
تُعد الاستدامة صميم عمليات جروهي GROHE، حيث تعكس التزامهم نحو المجتمعات التي يخدمونها ويتعاملون معها.

واستنادًا إلى هذا التزام، قاموا بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المستدامة في مصر. 
إحدى هذه المبادرات هي مشروع "المستشفى الأخضر" الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يهدف إلى تركيب حنفيات توفيرية للمياه في المستشفيات بهدف الحد من استهلاك المياه وتقليل التكاليف والمحافظة على البيئة. وهناك مبادرة أخرى تُعرف باسم "المسجد الأخضر" تشمل تركيب منتجات توفيرية للمياه في المساجد. 

وتستهدف مبادرة "الطاقة من أجل الحياة" من تقديم الدعم المادي لشراكة "!Make a Splash"  بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مع شركة ليكسيل LIXIL، حيث تهدف الشراكة لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي وتعزيز ممارسات النظافة الجيدة ومساعدة المجتمعات المحرومة في نيجيريا وإندونيسيا على الوصول إلى المرافق الصحية النظيفة والآمنة.

ختمت تصريحات محمد عطايا بأهمية الاستدامة في استراتيجية علامة جروهيGROHE ، وكيف يسهم تركيزهم المستمر على تحسين حياة 100 مليون شخص في مبادرات الصرف الصحي والنظافة بحلول عام 2025.

ليكسل جيف GIVE GROHE محمد عطايا شركة ليكسيل LIXIL

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