كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

حذر خبراء من إنتشار فيروس النظائر المخاطية paramyxovirus، وهو احد الأوبئة الخطيرة، والتي قد يطلق العنان لأكثر الأمراض المعدية فتكا في تاريخ البشرية.

معلومات لا تعرفها عن فيروس النظائر المخاطية

وبحسب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، تضم عائلة فيروس النظائر المخاطية paramyxovirus أكثر من 75 فيروسا، بما في ذلك: فيروس النكاف والحصبة والتهابات الجهاز التنفسي.

ويمكن لفيروس النظائر المخاطية paramyxovirus، أن يصيب الخلايا بمستقبلات تنظم ما يدخل أو يخرج من الخلايا التي تبطن الجهاز العصبي المركزي، والأعضاء الحيوية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووصل معدل الوفيات لفيروس النظائر المخاطية paramyxovirus إلى 75% مقارنة بفيروس "كوفيد"، وعلى عكس الإنفلونزا، فإنه يتغير بشكل سريع، ولا يتحور أثناء انتشاره، إلا أنه سريع في الانتقال بين البشر.

وقال مايكل نوريس، الأستاذ المساعد في جامعة تورنتو، في بيان: "فقط تخيل لو ظهر فيروس النظائر المخاطية paramyxovirus، وكان معديا مثل : الحصبة ومميت مثل فيروس نيباه.

معلومات لا تعرفها عن فيروس طاعون الماشية

وتم التعرف على فيروس طاعون الماشية كأول طفيلي مكتشف في عام 1902، وهو ثاني مرض على الإطلاق يتم القضاء عليه بالكامل في عام 2011، بعد مرض الجدري الذي يصيب الإنسان في عام 1980.

وعلى الرغم من أن العلماء عرفوا فيروسات النظائر المخاطية paramyxoviruses منذ أكثر من قرن من الزمان، فإنهم لم يفهموا بعد كيفية انتقال الفيروسات إلى أنواع جديدة.

وقال تقرير أسترالي عن فيروسات النظائر المخاطية paramyxoviruses: "مع استمرار العالم في فهم هذه الروابط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بشكل أفضل، تنتقل الفيروسات من الحيوانات إلى البشر بمعدلات مثيرة للقلق، وبالإضافة إلى الفيروسات المعروفة، يظهر في المتوسط فيروسان جديدان في البشر كل عام، وتتزايد النسبة التي تؤدي إلى تفشي المرض على نطاق أوسع؛ حيث ان العديد من هذه الفيروسات لديها إمكانات وبائية، والقدرة على الانتشار عبر قارات متعددة.