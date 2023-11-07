إزالة 52 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن ووحدة المتغيرات المكانية و غيرها من الجهات المعنية للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على الموظفين المتقاعسين والمتعدين على الأراضي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير والبناء.

وخلال المتابعة المستمرة ، تمكنت الوحدات المحلية بـ (سمالوط -المنيا)، من إزالة 30 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، منها 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري (شوشة – البيهو – منقطين) مركز سمالوط، إلى جانب إزالة حالة تعد على أرض زراعية بـ “قرية بهدال" التابعة للوحدة المحلية لـ "قرية تلة" بمدينة المنيا.

وفى مركزي (بنى مزار ـ مطاي)، نفذت الوحدات المحلية حملات إزالة للتعديات حيث أسفرت عن إزالة 19حالة تعد، منها 13 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بـ "قرية الحسينية "وبحي شرق المدينة، و6 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بـ "قرية منبال" وحي غرب المدينة، بالإضافة إلى مصادرة 5000 بلوك حجري مخصص للبناء على الأرض الزراعية بمركز مطاي.

وفى مركز ملوي تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات تعد منها إيقاف أعمال وإزالة شدة خشبية بدون ترخيص بحي غرب المدينة، بالإضافة إلى إيقاف حالة للبناء المخالف بالدور 13 بـ “شارع البوشي" بحي شمال1، وإزالة حالة (شدة خشبية) بـ "قرية ابشادات"، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.