فرج عامر يوجه رسالة مؤثرة إلى العامري فاروق

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة ، رسالة إلى العامري فاروق بعد تعرضها لوعكة صحية .

وكتب عامر ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تمنياتي بالشفاء العاجل لمعالي الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي".

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي ، عن الحالة الصحية للعامري فاروق بعد نقله إلى المستشفي .

وكتب مهيب ، من خلال حسابك الشخصي : " ‏العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي يتعرض لأزمة صحية طارئة قبل اجتماعه بالأهلي ليتم نقله لمستشفى المعلمين".

وتابع : "ومع خطورة الحالة الحالة تم نقله لإحدى المستشفيات بأكتوبر.. خالص الدعوات بالشفاء للأستاذ العامرى العامرى فاروق ".