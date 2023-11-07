الحكومة اللبنانية: مبعوث بايدن أكد على دعم الجيش لبسط سيادة الدولة

قالت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن مبعوث بايدن، أموس هوكشتاين، أكد على دعم الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كل أراضيها.

وقال هوكشتاين ان البحث جار حاليا في سبيل التوصل الى هدنة انسانية في غزة، قبل الانتقال الى مراحل الحل الاخرى.

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع المبعوث الأميركي بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي.

وقال المبعوث الأميركي وكبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون أمن الطاقة العالمي، أموس هوكشتاين، إنه يرى أن لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع.

وأضاف هوكشتاين في تصريحات صحفية بعد زيارة مفاجئة إلى لبنان في إطار محاولة منع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، أن والولايات المتحدة لا تريد أن تمتد الحرب في غزة إلى لبنان.

وأوضح "من المهم جدا استعادة السلام على الحدود الجنوبية للبنان".

وأشار هوكشتاين إلى أنه سمع من رئيس مجلس النواب اللبناني مخاوفه بشأن التوترات على الحدود، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بكثافة منذ الهجوم الذي نفذته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك اليوم.