أخبار التكنولوجيا|كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمة التغير المناخي؟..ومواصفات خارقة لهواتفOppo Find X القادمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت Oppo عن هاتفها الرائد، Find X5 في أوائل عام 2022، في حدث صحفي بشنغهاي، الصين. ويتميز الهاتف بكاميرا Hasselblad جديدة، وتصميم رائع، وأداء قوي.

تمثل إطلاق مجلس استشاري رئيسي بقيادة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي اتجاهًا عالميًا متزايدًا لاستغلال التعلم الآلي لإيجاد حلول للتحديات المشتركة. يرفع الذكاء الاصطناعي من قدرات معالجة البيانات، ويعمل عدد متزايد من الحكومات والشركات وشركاء المجتمع المدني معًا لاستغلال الفوائد العديدة التي يقدمها.

تُعرف هواتف سامسونج بتنوعها وتعدد ميزاتها، ما يجعلها من أكثر الهواتف الذكية شعبية في العالم. ومع ذلك، هناك العديد من التطبيقات المدمجة في هواتف سامسونج والتي قد لا يعرف عنها الكثير من المستخدمين.



كشفت شركة ميديا تيك التايوانية MediaTek أخيرًا عن أحدث معالجتها الرائدة، Dimensity 9300 ، وسيكون هاتفا Vivo X100 و X100 Pro، اللذان سيتم إطلاقهما في 13 نوفمبر، أول هاتفين يضمان هذا المعالج.

السيارات الكهربائية تزداد شعبية بشكل متزايد لأنها أكثر فعالية من حيث التكلفة ولديها تكاليف صيانة أقل من السيارات التي تعمل بالبنزين وغاز، ومع ذلك ، فهي أيضًا أغلى في الشراء مقدمًا.