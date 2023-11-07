مفاجأة من العيار الثقيل.. أرخص سيارة تسلا جديدة للفئة الاقتصادية 

السيارات الكهربائية تزداد شعبية بشكل متزايد لأنها أكثر فعالية من حيث التكلفة ولديها تكاليف صيانة أقل من السيارات التي تعمل بالبنزين وغاز، ومع ذلك ، فهي أيضًا أغلى في الشراء مقدمًا.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يهدف مشروع "تسلا بأسعار معقولة" القادم للملياردير الأمريكي وصاحب شركة تسلا Tesla إيلون ماسك إلى حل هذه المشكلة عن طريق جعل السيارات الكهربائية أكثر بأسعار معقولة.

يمكن أن تؤدي تسلا بأسعار معقولة إلى ثورة في سوق المركبات الكهربائية تصنع تسلا سياراتها على مستوى العالم بمصانع تعرف باسم Gigafactories ، وتقع في نيفادا وشنغهاي وتكساس وبرلين لخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.



في الآونة الأخيرة ، اكتسب مصنع برلين اهتمامًا بسبب ادعاء مثير للاهتمام، وفقًا للتقارير ، ستبدأ الشركة ، التي تهدف إلى إنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة ، الإنتاج قريبًا في ألمانيا.



ستكون تكلفة طراز تسلا الصديق للميزانية 25 ألف يورو. لوضع هذا السعر في الاعتبار ، في عام 2023 ، يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية في أوروبا حوالي 65 ألف يورو.

حتى في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم ، يبلغ السعر حوالي 31 ألف يورو ، على الرغم من المنافسة من شركات تصنيع مثل BYD و Xpeng.

للأسف ، لم يقدم الشخص الذي سرب خبر "تسلا بأسعار معقولة" مزيدًا من التفاصيل بشأن هذا الأمر، لذلك ، لا نعرف متى سيبدأ الإنتاج وأين سيتم بيع السيارات في البداية.

ومع ذلك ، تشير التسريبات إلى أن السوق الصينية شديدة التنافسية كنقطة انطلاق محتملة.

واصل سوق السيارات الكهربائية في الصين نموه القوي في أكتوبر 2023 ، حيث وصلت المبيعات إلى مستوى قياسي جديد، ذكرت رابطة سيارات الركاب الصينية أن مبيعات السيارات الكهربائية بالتجزئة في أكتوبر بلغت 640 ألف وحدة ، بزيادة 95.3٪ على أساس سنوي، وهذا هو أعلى رقم مبيعات شهري للسيارات الكهربائية في الصين حتى الآن.

ظلت BYD علامة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا في الصين في أكتوبر ، بمبيعات بلغت 301095 وحدة، ارتفع هذا بنسبة 5٪ عن سبتمبر و 38.4٪ عن العام السابق.



جاءت تسلا في المركز الثاني بمبيعات بلغت 72115 وحدة ، بانخفاض 2.6٪ عن سبتمبر ولكن بزيادة 0.6٪ عن العام السابق.