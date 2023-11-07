وزير خارجية تركيا يرفض معانقة نظيره الأمريكي |تفاصيل

بسبب عدم تهذيبه الدبلوماسي..

رفض وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، معانقة نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بسبب عدم التهذيب الدبلوماسي الذي أظهره الدبلوماسي الأمريكي، كما ذكرت صحيفة “حريت” التركية.

وحسب صحيفة “حريت” التركية، حدث ذلك في 6 نوفمبر خلال زيارة بلينكن إلى تركيا.

وذكرت الصحيفة، أنه “عندما توجهت سيارة بلينكن إلى أبواب وزارة الخارجية، نزل هاكان فيدان إلى الطابق السفلي وذهب إلى باب الوزارة، كما يحدث في حالة دعوة الوزراء. ومع ذلك، لم يخرج بلينكن من السيارة واستمر في التحدث على الهاتف.. ثم استدار فيدان ودخل المبنى”.

بعد ذلك، رفض الوزير التركي محاولة بلينكن معانقة زميله بسبب “عدم تهذيبه الدبلوماسي”، حسبما ذكرت صحيفة “حريت”.

بدورها، ذكرت صحيفة “صباح” التركية، أن أنتوني بلينكن حاول معانقة هاكان فيدان أثناء التحية، لكنه تراجع خطوة إلى الوراء.