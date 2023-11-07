بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

نفت الإدارة الرئاسية التركية التقارير التي تحدثت عن اتفاق مزعوم بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح لتركيا بقبول مليون فلسطيني.

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الإدارة الرئاسية للجمهورية التركية أن هذا تصريح مزعوم لنتنياهو ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي مفاده أن أردوغان وافق على منح الجنسية لمليون فلسطيني مقابل 2 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة “دنيا” التركية.

وأضاف: “لم تكن هناك مفاوضات بين رئيسنا رجب طيب أردوغان، ولا مثل هذا التصريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. هذه الادعاءات ملفقة تماما”.