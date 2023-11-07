ضربة قوية لإسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يفشل في دعم تل أبيب

فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تسريع مشروع قانون مجلس النواب الذي يوفر أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات الطارئة لإسرائيل.

وحظي مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي، الذي عارض محاولات البيت الأبيض لدمج المساعدات الإسرائيلية والأوكرانية، بالكثير من السخرية لوضعه المساعدات الإسرائيلية كقضية حزبية، بالنظر إلى أن الأموال كان من المقرر تعويضها من الضرائب.

وتم التصدي للجهود، التي قادها السناتور الجمهوري، جي دي فانس، من قبل السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي.

وكشف فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نقاش متنامي داخل الكونجرس حول ما إذا كان ينبغي ربط الدعم الأمريكي لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، قولا وفعلا.