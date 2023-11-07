عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم ملف القضية الفلسطينية بصورة نهائية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي قد يكون الرئيس الوحيد الذي يرفض الطلبات الأمريكية، ويعمل على حماية بلده وشعبه، والدفاع عن القضية الفلسطينية، إذ أن الرئيس السيسي يظهر في هدوء شديد إلا أنه حازم وحاسم في قراراته. 

 

أحمد موسى يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن ملف القضية الفلسطينية وتصفيتها محسوم بالنسبة للدولة المصرية، ولا يوجد تراجع خطوة واحدة فقط فيه، ومصر مستمرة في موقفها بشأن القضية الفلسطينية، ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية. 

 

وتابع أحمد موسى، أن الحديث عن وجود قوة من حلف الناتو تتواجد على حدود مصر لحماية غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، ولكن الحديث عن قوة أممية متواجدة، والحرب ستتوقف في يوم من الأيام، والآن يتم التفكير من قبل أمريكا وأوروبا والعالم العربي حول ما يحدث بعد إيقاف الحرب في غزة. 

 

واستكمل، أن هناك قمة عربية هامة ستنعقد السبت المقبل، ويطمح أن يكون هناك موقف عربي موحد بشأن هذه القضية، ويكون موقف مريح لكافة الدول العربية وشعوبها المختلفة. 

أحمد موسى الرئيس السيسي القضية الفلسطينية برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: موقف أمريكا بشأن تصرفات إسرائيل بدأ يتغير

تعليق مثير من عالم أزهري على إقامة الحفلات في الدول العربية

محلل سياسي: دعم أمريكا لإسرائيل سيتراجع خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

اللواء نصر سالم: مصلحة أمريكا أن تبقى إسرائيل مكروهة في المنطقة العربية

أستاذ تاريخ: تصريحات إسرائيل بشأن القنبلة النووية كشفت عن وجهها الحقيقي

إمكانيات جبارة.. خبير إستراتيجي يكشف إمكانيات غواصة أمريكية نووية وصلت الشرق الأوسط

رغم ملء سد النهضة.. أستاذ جيولوجيا يكشف أسباب نجاح مصر في توفير المياه

مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان قضية أمن قومي بالنسبة لمصر

ترشيحاتنا

تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 14 ألف هدف في غزة منذ بداية الحرب

هل رأس الحسين في مصر؟ تعرف على مكان دفنها

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار في قطاع غزة

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

فيديو

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ