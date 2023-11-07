أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم ملف القضية الفلسطينية بصورة نهائية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي قد يكون الرئيس الوحيد الذي يرفض الطلبات الأمريكية، ويعمل على حماية بلده وشعبه، والدفاع عن القضية الفلسطينية، إذ أن الرئيس السيسي يظهر في هدوء شديد إلا أنه حازم وحاسم في قراراته.

أحمد موسى يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن ملف القضية الفلسطينية وتصفيتها محسوم بالنسبة للدولة المصرية، ولا يوجد تراجع خطوة واحدة فقط فيه، ومصر مستمرة في موقفها بشأن القضية الفلسطينية، ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أحمد موسى، أن الحديث عن وجود قوة من حلف الناتو تتواجد على حدود مصر لحماية غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، ولكن الحديث عن قوة أممية متواجدة، والحرب ستتوقف في يوم من الأيام، والآن يتم التفكير من قبل أمريكا وأوروبا والعالم العربي حول ما يحدث بعد إيقاف الحرب في غزة.

واستكمل، أن هناك قمة عربية هامة ستنعقد السبت المقبل، ويطمح أن يكون هناك موقف عربي موحد بشأن هذه القضية، ويكون موقف مريح لكافة الدول العربية وشعوبها المختلفة.