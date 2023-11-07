العامري فاروق يخضع لجراحة دقيقة للسيطرة على نزيف المخ

كشف الدكتور هشام العامري، شقيق العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه بعد تعرضه لنزيف في المخ.

وقال العامري في تصريحات خاصة : العامري فاروق يجري حاليا جراحة دقيقة لوقف نزيف المخ الذي أصابه منذ يومين ولم يشعر به مما أدى إلى تعرضه للإغماء أثناء تواجده في النادي صباح اليوم ، وأدى لدخوله في غيبوبة.

وتقرر نقل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.