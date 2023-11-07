8 سباحين يصعدون للتصنيف الدولى قبل بطولة العالم البارالمبية

استعدادا لبطولة مصر الدولية السباحه البارالمبية والتى تقام بالعاصمة الإدارية فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجارى فقد تم ، تصنيف ٨ سباحين تصنيفا دوليا في اليوم الاول لتصنيف السباحين ،وذلك في اطار خطة اللجنة البارالمبية لتصنيف جميع السباحين في مصر تصنيفا دوليا .



وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه بأن الخطة الموضوعه لتطوير السباحين البارالمبيين هو الوصول إلى تصنيف ٢٤ سباح في تلك البطولة العالمية التى وضعت شعار الحب والسلام للشعوب ليصبح عدد السباحين المصنفين دوليا يصل الي ٣٨ سباح وسباحة مما يتيح الفرصة لتوسيع قاعدة اختيار المنتخب الوطني للسباحة ، تمهيدا لعودة السباحة البارالمبية لتحقيق النتائج المتميزة فى المحافل الدولية



واضاف رئيس البارالمبية بأن هذه الخطوه ضمن استراتيجية مجلس الاداره منذ تولية المسئولية ، حيث كان عدد السباحين المصنفين دوليا لا يتعدى 5 سباحين فقط .



من ناحية أخرى فقد وصلت المنتخبات المشاركة فى البطولة الدولية والتى تنطلق الجمعه القادم بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويشارك فيها 89 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة هم

المملكة العربية السعودية و الكويت والعراق و تركيا والبوسنة و هولندا ، و جنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند ، و فنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية و استونيا و فرنسا ، و كيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة