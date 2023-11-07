والا: بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مكالمه هاتفية على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في غزة، للسماح بإحراز تقدم في إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار فإن الاقتراح المطروح، يتضمن إطلاق حماس سراح 10-15 أسيرا، وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الأسرى الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإعادة القائمة من أسمائهم.

وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن حماس تحتجز حوالي 180 أسيرا، بينما تحتجز حركة الجهاد الإسلامي حوالي 40 أسيرا، و20 آخرين لدى حركات أخرى، خاصة في جنوب قطاع غزة.

وتحاول إدارة بايدن العمل على إطلاق سراح الأسرى، خاصة في المحادثات التي تجريها مع حكومة قطر التي تستضيف كبار مسؤولي حماس في الدوحة.

وقال مسؤول أمريكي كبير في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن المفاوضات صعبة ومعقدة للغاية لأنه يديرها بشكل غير مباشر.