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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المنتدى العربي الأوروبي: أمريكا استخدمت الفيتو 47 مرة لصالح إسرائيل

امريكا وإسرائيل
امريكا وإسرائيل

قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينيف، إن القرار الدولي الحقوقي بشأن الأوضاع في فلسطين معطل نتيجة لتعطل القرار السياسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في القرار السياسي بشكل كبير جدا.

وتابع أيمن نصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المنظمات الحقوقية في العالم تقوم بدور كبير في توثيق ورصد الأحداث داخل قطاع غزة ، لافتا إلى أنه عندما يتحرك الوضع السياسي بوقف إطلاق النار ستقوم المنظمات الحقوقية بمخاطبة المجتمع الدولي من خلال الاليات المتاحة لها .

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو 47 مرة لصالح إسرائيل خلال 50 عاما، وهو رقم كبير جدا، وملف حقوق الإنسان تم "تسييسه بشكل كبير جدا" .

وأفاد الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

المنتدى العربى الأوروبى للحوار الولايات المتحدة الامريكية المنتدى العربي الأوروبي برنامج ٩٠ دقيقة حقوق الإنسان

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