معلومات خطيرة.. مخطط صهيوني جديد بعد رفض تهجير الفلسطينيين| فيديو

كشف خالد خيري محلل سياسي ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط، عن أن صحيفة نيويورك تايمز فضحت مخطط إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل حاولت إقناع أمريكا أنها تريد تهجير الفلسطينيين من أجل حماية المدنيين.

محلل سياسي يكشف خطة إسرائيل الجديدة

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن أمريكا لم تقتنع بهذه الفكرة التي طرحتها إسرائيل خاصة في ضوء التصريحات المصرية الصارمة في هذا الصدد، "إسرائيل حبت تبيع لأمريكا أنها مع المدنيين بالبلدي كده، ولكن أمريكا لم تصدق".

وتابع المحلل السياسي، أن إسرائيل عرضت خطة أخرى بشأن قطاع غزة، تلك الخطة تنص على تشكيل قوة مدنية من المغرب ومصر والإمارات للعمل كقوات أمن غير عسكرية داخل غزة، والعمل على حماية المسؤولين على إعادة الإعمار.

واستكمل، أن السعودية والإمارات وقطر يوفرون الجزء الأكبر من التمويل اللازم لإعادة الإعمار، ومن ثم تسلم السلطة الفلسطينية مفاتيح غزة تحت قيادة الاحتلال، ومن ثم يتم البدء في حل الدولتين، "دي معلومات خطيرة جدا ولازم نهتم بكل الكلام ده دلوقتي".

وشدد على أن التاريخ سيذكر أن مصر كان بها الرئيس السيسي حمى مصر من مخطط كان يهوي بها بالكامل، وحمى المنطقة العربية بالكامل من المخطط الصهيوني.