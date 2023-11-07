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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يروي قصة مؤثرة عن المعاناة في غزة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق أبوابها أمام الأشقاء تحت أي ظرف من الظروف، وعلى الرغم من كل ما تعانيه من الأزمة الاقتصادية ألا أنها لا تستطيع أن ترفض مساعدة الأشقاء. 

 

أحمد موسى يتحدث عن فلسطين 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن صديق له من غزة أرسل له مقطع فيديو عن فرحة الشعب الفلسطيني بصعود منتخب مصر لكأس العالم 2018، وهو ما يدل على إمكانية الحب من قبل الشعب الفلسطيني ورفع الأعلام المصرية، للحديث عن المعاناة التي تعيشها فلسطين في الفترة الماضية. 

 

وتابع أحمد موسى: "صديقي بعد ما رأيت الفيديو قالي 80% من الفيديو اللي كانوا فرحانين في أن مصر صعدت كأس العالم استشهدوا، ده الحال في غزة يا جماعة، والله أنا بكيت بعد ما عرفت القصة دي، غزة بتعاني يا جماعة، والموضوع بقا صعب للغاية، الناس بقت تكتب اساميها على أيديها مستنيين الشهادة". 

أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الشعب الفلسطيني منتخب مصر غزة

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