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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سحر الطبيعة في طابا.. الكانيون الأبيض يجذب عشاق السفاري

الكانيون الملون بنويبع
الكانيون الملون بنويبع

تتميز مدينة طابا المصرية التي تطل على ثلاث دول " السعودية - الاردن - فلسطين "  علي راس خليج العقبة  بالمناظر الخلابة والشواطئ الفيروزية وبالخاديد و  الكانيونات الملونة والتي أبرزها الكانيون الابيض الموجود في " عين أم حضرة "  وتجذب هذه الاخاديد والكانيونات الملونة وخاصة الكانيون الابيض عشاق السفاري .


يقول المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع  إن الله  وهب منطقة طابا ونويبع   بجمال الصحراء والهواء النقى وسحر الطبيعة الجبلية والصخرية الرائعة التي  تحتوى  على العديد من الكانيونات الأخاديد الملونة منها الملون والأبيض والأحمر التى منحها  الله لسيناء وتكونت فى الطبيعة منذ آلاف السنين نتيجة عوامل التعرية السريعة وأهمها السيول مشيرا أن الكانيونات الملونة لوحات فنية من صنع الخالق العظيم .

واضاف  ايهاب فريد الخبير السياحي بجنوب سيناء  انه  يطلق عليها" كانيونات" وهى عبارة عن طبقات رملية لامعة بألوان زاهية تشبه اللوحات الفنية الرائعة على الحوائط الضيقه المنحدرة .كأنك تسير فى مجرى نهر جاف بالاضافة الى ان هناك طبقات كريستاليه رائعة الجمال عبارة عن شق عميق فى باطن الارض او ممر ضيق بين جبلين يضيق تدريجياً كلما توغلنا فيه حتى يصل فى بعض المناطق الى أقل من المتر.

واضاف فريد ان الجبال هنا متوسطة الارتفاع وتبدو ذات فجوات بعضها أشبه بالكهوف وبعضها صغير ومتلاصق بحيث‮ ‬يعطي الحجر الجيري الأبيض والمصفر ملمحا إسفنجيا‮.
واضاف محسن جعفر الخبير السياحي في جنوب سيناء إن  الكانيونات تتميز بالجوانب ذات الشكل الرأسى الحاد والعميق والصلب وترجع صلابة الصخور الرسوبية على جدرانها الى وجود مواد بين حبيبات هذه الصخور اثناء عمليات الترسيب وهي صخرة النقوش" الشهيرة ، والمعروفة أيضًا باسم " صخرة الرسائل" ، 
وهي صخرة نحت عليها الزائرون القدامى في المنطقة المعلومات بالنبطية والمصرية القديمة واليونانية والروماني
ودعا خبراء السياحة بالدعاية والترويج أكثر لسياحة السفاري لما تتميز به من جمال وطبيعة يقبل عليها السائحين من مختلف الجنسيات.
 

الكانيون الملون

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جنوب سيناء نويبع طابا الكانيون الابيض السياح

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