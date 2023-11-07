زكي الألفي: إصابة دبابات الاحتلال بالقذائف الفلسطينية يكسر عقيدة الجند الإسرائيلي

قال الدكتور محمد زكي الألفي ، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، إن المدرعة النمر التابعة للاحتلال الاسرائيلي تزن حوالي ٦٠ طنا وهو وزن ثقيل جدا فضلا عن طولها الكبير ، موضحا أن تكلفة قذائف المقاومة لا تقارن بدبابات الاحتلال .

وتابع الدكتور محمد زكي الألفي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " ٩٠ دقيقة "، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن تكلفة الدبابة النمر الاسرائيلي تصل ل٢٥ مليون دولار ، وقذفها بالقنابل الفلسطينية تسبب في التأثير على المفهوم الاساسي لعقيدة الجند الاسرائيلي .

وأشار إلى أن اصابة الدبابات الاسرائيلية بالقذائف الفلسطينية يؤكد ما تم في حرب اكتوبر من كسر نظرية الامن الاسرائيلي ، ونظرية الجند الذي لايقهر.