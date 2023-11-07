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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعارض الخطة الأمريكية لهدنة إنسانية.. وتطالب بإطلاق سراح الرهائن أولا

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

قال مسؤول أمريكي إسرائيلي، إن تل أبيب تعارض المساعي الأمريكية من أجل هدنة إنسانية في غزة، والتي لا يسبقها موافقة حماس على إطلاق سراح الرهائن من القطاع.

وحسب  صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المسؤولون، إنه “بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لتحرير الرهائن، فإن أمريكا لا تريد أن يكون التوقف الإنساني مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن”.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن واشنطن وحلفائها يتابعون أيضًا خيارات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة إنسانية، لكنه قال إن إسرائيل يجب أن تقبل فترات التوقف المؤقتة، حتى لو لم يكن هناك تقدم فوري في محادثات الرهائن .

ويبدو أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، يؤكد هذا النهج التسلسلي، قائلًا خلال مؤتمر صحفي إنه “يمكن تهيئة الظروف نتيجة للتوقف الإنساني التي من المحتمل أن تؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن ومن المحتمل أن تؤدي إلى تدفق المساعدات الإنسانية أيضا”.

واعترف المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن حماس ستحاول استخدام فترات التوقف هذه لإعادة تجميع صفوفها، لكنه يقول إن إسرائيل ستظل قادرة على اتخاذ خطوات للحد من ذلك.

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وأضاف أن هناك حاجة إلى فترات توقف للسماح للفصائل الفلسطينية في غزة بالحصول على معلومات كاملة عن ما يقرب من 240 رهينة، وهو أمر ضروري لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراح على نطاق أوسع.

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، تحتجز حماس حاليًا حوالي 180 رهينة، وتحتجز حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ما يقرب من 40 رهينة، ويُعتقد أن العائلات غير التابعة لها تحتجز 20 رهينة إضافية، مما يعقد المفاوضات بشكل كبير.

إسرائيل غزة حماس الرهائن

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