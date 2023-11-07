دعاء حكم تستعرض جمالها وأنوثتها في الجيم

أثارت الفنانة الشابة دعاء حكم، الجدل على السوشيال ميديا؛ بعد نشرها صورا لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

وتألقت دعاء حكم في الصور، بإطلالة مختلفة، جريئة ومثيرة، كشفت عن جمالها وأنوثتها، حيث ظهرت مرتدية ملابس رياضية جذابة.



يذكر ان اخر اعمال دعاء حكم مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.