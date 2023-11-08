هل تأخر عقد القمة العربية الطارئة؟.. السفير حسام زكي يكشف الأسباب

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة العربية، إن القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها الرياض، ستشهد اجتماعاً تحضيرياً على مستوى وزراء الخارجية العرب لدراسة مشروع القرار الذي من المفترض أن يقرر على مستوى القادة.



وأضاف حسام زكي، في مداخلة تليفونية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تأجيل القمة الافريقية التي كان من المزمع أن تعقد السبت مع القمة العربية تم تأجيلها لأن الدولة المضيفة وهي السعودية قامت بإرجاء القمة الأفريقية لكي تحظى بالاهتمام الاعلامي في ضوء تطورات الأوضاع في غزة.



وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه يتوقع أن يكون هناك حضور رفيع على مستوى القادة العرب، لافتاً إلى أن مستوى تمثيل كل دولة هو قرار سيادي لكل دولة، معرباً عن أمنياته أن تخرج القمة بالقرارات المتوافق مع التطلعات الشعبية وينسجم مع الوضع العربي الحالي.



وعن تأخر عقد قمة عربية طارئة بعد مرور شهر على اندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، معقبًا : “اندلاع العنف وقع في 7 أكتوبر ووزراء الخارجية العرب اجتمعوا يوم 11 أكتوبر وتبنوا مشروع قرار ثم كنا نعول على تحرك مجلس الأمن وكان الأمل معقوداً في لحظة ما أن يستفيق ضمير أعضاءه الدائمين ويوافقوا على مشروع قرار يفرض وقف إطلاق النار” .

وأردف أنه مع الأسف وبعد مرور شهر الوضع إلا أن الآلة العسكرية الاسرائيلية مستمرة في الفتك بأهالي غزة وإحداث مشاهد الخراب والدمار في كل مكان والاعتداءات الإسرائيلية وحشية بشكل غير مسبوق وجرائم حرب ترتكب كل ساعه ومجلس الأمن لم يحرك ساكناً بل يمنع بأن يقوم بدوره وبالتالي من الصعوبة أن يستمر هذا الوضع ولا يوجد هناك أمل قريباً أن يقوم بدوره الأممي في ضوء المسؤولية الملقاة على عاتقه.



وأكمل: “كنا نأمل أن تكون القمة قريبة لكن الترتيبات اللوجستية دفعتها لتأجيلها عدة أيام لتعقد السبت والحرب مستمرة ولم يستطع مجلس الأمن حسم أي مشروع قرار حتى الآن” .