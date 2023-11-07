يديعوت أحرونوت: تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن صفقة واسعة لإطلاق سراح الأسرى

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك تفاؤلا حذرا يسود في إسرائيل بشأن التقدم نحو التوصل إلى صفقة واسعة لإطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس، بعد التدخل الشخصي لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، الذي أرسله الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء محادثات مع إسرائيل.

والتقى بيرنز بشكل منفصل في إسرائيل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديدي بارني ووزير الأمن يوآف جالانت، وواصل رحلته إلى قطر.

ووفقا للصحيفة، طلب الأمريكيون إبقاء محادثات بيرنز سرية، مشيرة إلى أن أهميتها تكمن في دخول لاعب جديد وهام في هذه الاتصالات.

وقال جالانت مساء اليوم إن الضغوط على إسرائيل ستزداد وإن إسرائيل ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة. وأضاف "بالنسبة لي لا توجد إمكانية لوقف القتال حتى تحقيق إنجازاته." "ليس هناك عودة إلى الوراء، ليس هناك توقف، فقط المضي قدما".