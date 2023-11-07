هجوم والدها وسخرية رئيس إسرائيل.. أزمة أنجلينا جولي بعد تضامنها مع فلسطين

تصدرت أنجلينا جولي محركات البحث فى جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد أن أعلنت تضامنها مع القضية الفلسطينية واستيائها من صمت العالم عن الأحداث الجارية ، مما أدى للهجوم عليها من قبل والدها والحكومة الإسرائيلية.

بدأت الأزمة منذ أن علقت الممثلة الشهيرة إنجلينا جولي خلال الأيام الماضية عن مجزرة جباليا، التي ارتكبتها إسرائيل منذ ساعات في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني ، حيث نشرت صورة لمجرة جباليا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت قائلة: هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه ، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية.

وأستكملت أنجلينا جولي: أغلب القتلى من أطفال أبرياء وعائلات بأكملها تُقتل وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأطفال والنساء والأسر ، عقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ، ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية.

وأختتمت أنجلينا جولي ، قائلة : منع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

والد أنجلينا جولي يشن هجومًا عليها

وأدى هذا الكلام لهجوم شرس من قبل والد أنجلينا جولي الفنان جون فويت بعد دعمها لفلسطين ومهاجمتها للاحتلال الاسرائيلى ، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وقال جون فويت والد أنجلينا جولي خلال الفيديو ، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل كبيرة فى ابنتى" وذلك بحسب ما نقله موقع ديلي ميل" البريطاني.

ودافع والد أنجلينا عن إسرائيل قائلًا إنها :"تحمي أرضها وشعبها من الإرهاب"، ودعا ابنته إلى إعادة تقييم رأيها بشأن الحرب في غزة.

رئيس إسرائيل يهاجم أنجلينا جولي

وهاجم أيضًا رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوج على الفنانة أنجلينا جولي ، بعد دعمها للشعب الفلسطيني أثر الظروف الذى يمروا بها من عنف وقصف على يد الإحتلال الإسرائيلي .

وقال إسحاق هرتزوج فى تصريحات التليفزيونية: أرفض الادعاءات التي تقولها إنجلينا جولي، فهي ليست فى غزة لتري الحقائق على الأرض.

واستكمل إسحاق هرتزوج قائلاً: “أنجلينا جولي لا ترغب ان يكون لدي الشعب الإسرائيلي قدرة للدفاع عن نفسه، وغزة سجن ليس بسبب إسرائيل، لقد انسحبت إسرائيل من غزة، وهي حالياً قاعدة إيرانية غرضها الإرهاب".



تضامن أنجلينا جولي للقضية الفلسطينية

وقالت أنجلينا جولي في رسالتها إنها مثلها مثل الملايين حول العالم، أمضت الأسابيع الأخيرة حزينة وغاضبة بسبب "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في إسرائيل، وأسفر عن مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، كما أنها تتساءل عن أفضل السبل لتقديم المساعدة لهم.

وأضافت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنها تُصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره بسبب مقتل أحد أحبائها، وقبل كل شيء، قتل الأطفال، كما أصبح العديد من الأطفال يتامى.

وشددت على أن ما حدث في إسرائيل هو "عمل إرهابي"، لكن هذا لا يمكن أن يبرر فقدان الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا إمكانية للحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للرحيل، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود لطلب اللجوء.

وأشارت أنجلينا جولي إلى أنها بسبب عملها مع اللاجئين لمدة 20 عامًا، فإن تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق، فيبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني شخص (نصفهم من الأطفال)، يعيشون تحت حصار شديد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عقود من النزوح وانعدام الجنسية.

ولفتت إلى أن شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل البلاد حاليًا تشكل جزءاً صغيراً مما هو مطلوب (وكان يتم تسليمها يومياً قبل الصراع الحالي.

وأوضحت أنها مثلها مثل كثيرين آخرين، تبرعت لجهود الإغاثة الطبية، كما أنها اختارت دعم عمل "أطباء بلا حدود" ، وهى منظمة طبية دولية إنسانية وغير حكومية من أصل فرنسي تشتهر بمشروعاتها في مناطق الصراعات والدول المتأثرة بالأمراض المتوطنة .