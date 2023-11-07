عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم والدها وسخرية رئيس إسرائيل.. أزمة أنجلينا جولي بعد تضامنها مع فلسطين

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

تصدرت أنجلينا جولي محركات البحث فى جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد أن أعلنت تضامنها مع القضية الفلسطينية واستيائها من صمت العالم عن الأحداث الجارية ، مما أدى للهجوم عليها من قبل والدها والحكومة الإسرائيلية. 

بدأت الأزمة منذ أن علقت الممثلة الشهيرة إنجلينا جولي خلال الأيام الماضية عن مجزرة جباليا، التي ارتكبتها إسرائيل منذ ساعات في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني ، حيث نشرت صورة لمجرة جباليا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت قائلة: هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه ، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية.

وأستكملت أنجلينا جولي: أغلب القتلى من أطفال أبرياء وعائلات بأكملها تُقتل وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين  الأطفال والنساء والأسر ، عقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ، ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية.

وأختتمت أنجلينا جولي ، قائلة : منع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

والد أنجلينا جولي يشن هجومًا عليها

وأدى هذا الكلام لهجوم شرس من قبل والد أنجلينا جولي الفنان جون فويت بعد دعمها لفلسطين ومهاجمتها للاحتلال الاسرائيلى ، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال جون فويت والد أنجلينا جولي خلال الفيديو ، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل كبيرة فى ابنتى" وذلك بحسب ما نقله موقع ديلي ميل" البريطاني.

ودافع والد أنجلينا عن إسرائيل قائلًا إنها :"تحمي أرضها وشعبها من الإرهاب"، ودعا ابنته إلى إعادة تقييم رأيها بشأن الحرب في غزة.

رئيس إسرائيل يهاجم أنجلينا جولي
وهاجم أيضًا رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوج على الفنانة أنجلينا جولي ، بعد دعمها للشعب الفلسطيني  أثر الظروف الذى يمروا بها من عنف وقصف على يد الإحتلال الإسرائيلي .

وقال إسحاق هرتزوج فى تصريحات التليفزيونية: أرفض الادعاءات التي تقولها إنجلينا جولي، فهي ليست فى غزة لتري الحقائق على الأرض.

واستكمل إسحاق هرتزوج قائلاً: “أنجلينا جولي لا ترغب ان يكون لدي الشعب الإسرائيلي قدرة للدفاع عن نفسه، وغزة سجن ليس بسبب إسرائيل، لقد انسحبت إسرائيل من غزة، وهي حالياً قاعدة إيرانية غرضها الإرهاب".
 

txt

بعد أزمته الأخيرة.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور ويروج لأحدث أعماله

txt

من تهديد اليهود إلى نزهة تحت الأمطار.. أزمات في حياة جيجي حديد

تضامن أنجلينا جولي للقضية الفلسطينية

وقالت أنجلينا جولي في رسالتها إنها مثلها مثل الملايين حول العالم، أمضت الأسابيع الأخيرة حزينة وغاضبة بسبب "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في إسرائيل، وأسفر عن مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، كما أنها تتساءل عن أفضل السبل لتقديم المساعدة لهم.

وأضافت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنها تُصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره بسبب مقتل أحد أحبائها، وقبل كل شيء، قتل الأطفال، كما أصبح العديد من الأطفال يتامى.

وشددت على أن ما حدث في إسرائيل هو "عمل إرهابي"، لكن هذا لا يمكن أن يبرر فقدان الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا إمكانية للحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للرحيل، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود لطلب اللجوء.

وأشارت أنجلينا جولي إلى أنها بسبب عملها مع اللاجئين لمدة 20 عامًا، فإن تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق، فيبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني شخص (نصفهم من الأطفال)، يعيشون تحت حصار شديد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عقود من النزوح وانعدام الجنسية.

ولفتت إلى أن شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل البلاد حاليًا تشكل جزءاً صغيراً مما هو مطلوب (وكان يتم تسليمها يومياً قبل الصراع الحالي.

وأوضحت أنها مثلها مثل كثيرين آخرين، تبرعت لجهود الإغاثة الطبية، كما أنها اختارت دعم عمل "أطباء بلا حدود" ، وهى منظمة طبية دولية إنسانية وغير حكومية من أصل فرنسي تشتهر بمشروعاتها في مناطق الصراعات والدول المتأثرة بالأمراض المتوطنة .

 

انجلينا جولى هجوم والد أنجلينا جولي عليها مجزرة جباليا القضية الفلسطينية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

أبرزهم صابر الرباعي وأنغام.. وصول نجوم الفن لإحياء حفل روائع بليغ حمدي

تركي آل شيخ يروج لأحدث عروض موسم الرياض "صوابع زينب"

بعد أزمته الأخيرة.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور ويروج لأحدث أعماله

انتهاء تصوير فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي

إسرائيل قدمت خدمة للقضية الفلسطينية.. أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر

ابني وأخويا وصديقي.. هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد نجله

بعد تحديد موعد عرضه في السينمات.. طرح البوسترات التشويقية لفيلم "بلوموندو"|صور

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

ترشيحاتنا

رئيس فنزويلا يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

استمتعوا بمباراة الزمالك.. رسالة جديدة من هاني سعيد للاعبي بيراميدز

وضع النقاط فوق الحروف.. موعد زيارة الخطيب لنادي الزمالك

تسلا تبدأ إنتاج الجيل الجديد من سيارتها الاقتصادية في ألمانيا

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

برشاقة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ