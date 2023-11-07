أستاذ بطب الأزهر: مصر تقوم بمجهود كبير في استقبال وعلاج مصابي غزة

أكد الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير، في استقبال وعلاج مصابي غزة.

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال برنامج "دردشة طبية" على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الصحة المصرية، تتعامل مع كل حالة على حسب الاحتياج لها، العلاقة بين مصر وفلسطين، قوية، والكثير من الجامعات أرسلت فرق متخصصة، لـ التعامل مع الحالات المصابة، القادمة من غزة.

وأوضح أن جماعة الأزهر، والقاهرة، والمنصورة، تشارك في علاج مصابي غزة، والدولة المصرية توفر جميع الخدمات العلاجية بالمجان.

