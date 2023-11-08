الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي دمر 40 سيارة إسعاف

قال الدكتور أشرف القدرة ، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية ، إن العدوان الاسرائيلي تسبب في خنق المنظومة الطبية في فلسطين من اللحظة الاولى ، وقطع المعونات الطبية والانسانية في القطاع .

وأشار الدكتور أشرف القدرة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر " مع الاعلامي شريف عامر على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن الاحتلال الاسرائيلي دمر ٤٠ سيارة اسعاف و ٤٠ مركزا صحيا خرجوا من الخدمة و ١٩٢ كادرا طبيا منذ بداية العدوان .

وتابع ، أن هناك ما يقرب من ١٠ آلاف نازح من كافة مستشفيات القطاع ، والهدف امام الاحتلال هو وقف المنظومة الصحية في فلسطين عم القيام بدورها ، وانقاذ حياة جرحى العدوان الاسرائيلي

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